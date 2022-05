ジャック・ドーシーがいないTwitterは少し寂しい

ジャック・ドーシー、またTwitterを去る。

Twitter共同創業者のジャック・ドーシー氏が取締役を退任。すでに去年の11月に同社のCEOを辞任していて、取締役も辞めることは決まっていましたが、5月25日で任期満了で無事に終了。ロケットの人が参加するしないでバタバタしつつも、ジャックが完全に離れたことでTwitterの一つの時代が終わった感ありますね。

Twitterでの最後の数ヶ月はジャックにとって、イーロン・マスクのこともあり結構波乱だったように思います。Twitter取締役メンバーのジェイソン・ゴールドマン氏は、ジャックがイーロン・マスクにTwitterの買収・非上場化をうながしたとの報道に関してジャックを「裏切り者」と非難していました。

ジャックは11月にCEOを辞任した時に出した文書に「Twitterは創業者中心すぎる会社になってしまったことで、会社の可能性をリミットしてしまっている」と書いていました。自分が去ることで先に進めるとも語っています。

not sure anyone has heard but,



I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl