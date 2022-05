古代エジプトのロマンを我が手に。女王の間や大回廊もあるレゴ｢ギザの大ピラミッド｣

世界の七不思議の謎に迫る!

何でも再現できちゃうレゴから、エジプトで紀元前26世紀に建造された「ギザの大ピラミッド」のキットが登場します。

前から見ると完成形ですが、後ろから見ると大回廊と王の間、女王の間も作られており、パカっと外すと建設時の様子が再現されている細かさです。

Travel back in time and recreate the oldest of the ancient wonders of the world: the Great Pyramid of Giza. pic.twitter.com/ZKkOZeFEwb