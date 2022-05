macOSの壁紙やアイコンを懐かしの1984年 Macintosh風にするセット

このレトロ感がオサレ。

グラフィックデザイナーのBen Vesseyさんが、macOSにインストールするレトロな1984年 Macintosh風アイコンと壁紙のセット「OS (Old School)」を制作しました。

5種類作られたという壁紙にはおなじみ「hello.」の文字もあり、SlackやEvernoteなど現代のソフトウェアもアイコンが白黒のドット絵で描かれています。その数なんと166種! ダークとライト2種類のテーマを使い分けられ、Windows機にもインストールが可能だったりするんです。

Introducing OS (Old School)...



Transport yourself, and your desktop, back to 1984. This retro icon and wallpaper set features 166 pixel perfect icons, dark and light themes, and 5 dynamic wallpapers. Get it here: https://t.co/A7BrjAdAkW#pixelartist#pixelart#apple#designpic.twitter.com/4haKVido6S