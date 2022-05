Twitter、つぶやきの相手を限定する｢サークル｣のテスト提供開始

気の合う相手にだけツイートしたい、そんなとき。

ツイートの編集ボタンがどんなものになるかまだわからないし、イーロン・マスク氏による買収劇の真っ最中ではありますが、Twitterは新機能を粛々と作ってるようです。

5月3日、Twitter公式から「Twitterサークル」なる機能のテスト中というツイートがありました。以下にその使い方が説明されてます。

Some Tweets are for everyone & others are just for people you’ve picked.



We’re now testing Twitter Circle, which lets you add up to 150 people who can see your Tweets when you want to share with a smaller crowd.



Some of you can create your own Twitter Circle beginning today! pic.twitter.com/nLaTG8qctp