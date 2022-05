長かったなぁ！｢ユニバーサルコントロール｣がベータ卒業で正式リリースへ

やっと「ベータ版」が取れそうです。

MacとiPadやMacとMac間でキーボードやマウス、クリップボードを共有できる便利機能「ユニバーサルコントロール」。

現在はベータ版として実装されていますが、開発者向けに公開された、「macOS Monterey12.4」と「iPadOS 15.5」のRC版にて、ベータのラベルが削除されているようです。つまり、やっと正式版へ。

No more beta tag on Universal Control in the Monterey 12.4 RC! Nice! pic.twitter.com/wbY8onRHNI