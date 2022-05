次期MacBook Air、僕らの期待とは違ったものになるのかも

M1か、M2か…。

2020年末にApple(アップル)の独自プロセッサ「M1」を搭載したMacが登場した時の感動は、今でもよーく覚えています。あれから1年半、今年の6月のWWDCでは、MacBook Airの次期モデルが登場するかもしれません。期待したいのはやはり、M1の次の世代のプロセッサ「M2」が搭載されること。

しかし、私達が望む形になるかどうかはまだわからないようです…。

There is nothing bad with naming a minor-upgrade CPU of all-new design MBA as M2, which can also help new MBA sales. But if M2 series aims to bring great upgrades vs. M1 series and further enhance Apple Silicon's brand image, using 2023 N3/N4P wafer for M2 is better.