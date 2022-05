シャオミとライカが戦略パートナーに。今年7月に何か出すって！

あと2ヶ月!

光学機器メーカーの老舗・ライカが、シャオミ(Xiaomi)との長期的パートナーシップを発表しました。ライカ謹製のスマホ「LEITZ PHONE 1」なんてのもありましたが、今後はシャオミスマホの背面に赤バッジが輝くことになるかも。

Xiaomi and @leica_camera have officially reached a global strategic partnership in mobile imaging.



Combining the legendary image and innovative technology, let's look forward to a new era of mobile photography in July! pic.twitter.com/GyFut9ZTlg