何か新しい趣味を始めたい! とお考えの方にぴったり、初心者でも気軽に楽しめる楽器「 KalimbaGo (カリンバ ゴー)」がmachi-yaでクラウドファンディングを開始しています。

親指で直感的に演奏することができ、ひとりで演奏して楽しむもよし、家族や友人と集まる際の盛り上げアイテムとしても◎。

オルゴールのような優しい音色が心地よい空間を演出してくれます。

アフリカ発の楽器を現代版にアップデート

親指で奏でるサム(親指)ピアノ、カリンバの発祥はアフリカ。その起源は約1300〜3000年前とも言われ、ソロ楽器として、また歌やダンスの伴奏用楽器として用いられてきました。

そのカリンバにスマートアシストを搭載し、現代風にアレンジしたのがこの「KalimbaGo」。音ゲーム感覚で手軽にオルゴールのような音色を奏でることができます。

電池式のため電源も付属品も不要。自宅で楽しむのはもちろん、キャンプやアウトドアなど大自然の中で演奏してみるのも気持ちよさそう!

楽器初心者でもOK! ゲーム感覚で楽しめる

とはいえ楽器は初めてで不安…という方でも大丈夫。

「KalimbaGo」はお子さんや初心者の方でも気軽に楽しめるよう開発されており、演奏は画面に表示される丸印に合わせて鍵盤を押すだけ。親指ひとつで操作することができます。

さらに、練習ペースに合わせて曲の速度を変更する速度調節機能や、正しい音が演奏されるまで曲をストップしてくれるインタラクティブ機能も搭載。

それぞれのレベルに合わせてアシストしてくれるので、楽器演奏経験のない方でも手軽にプレイすることができます。

曲は豊富なラインナップからダウンロード

曲は定期的に更新されるオンラインクラウドライブラリからダウンロード可。ライブラリは定期的にアップデートされ、豊富な曲の中から選曲することができます。

You Are My Sunshineやもののけ姫など、これまで聴いて楽しむだけだったメロディーを自分で演奏できるようになるかも!?

少しずつ練習を重ねて一曲弾けるようになれば達成感もひとしお。優しい音色でリラックスできるのはもちろん、演奏に没頭することで気分転換にも繋がりそうです。

手軽にオリジナルの音色をプロデュース

「KalimbaGo」はチューナー機能を搭載しているため、簡単に音調節が可能。

さらに専用Webサイトでは曲を編集することもできるほか、今後は好きな曲を演奏できるアプリケーションも開発中とのこと。

自分の好みのメロディを作曲してみたり、他の楽器と組み合わせてみたりと、アイデア次第で音楽の楽しみ方がグッと広がりそうですね。

