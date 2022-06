宇宙飛行士｢UFOは未来人が時空を超えて来るタイムトラベラーなのかも？｣

なるほど、遠い未来からねぇ。

イギリスの情報番組『グッド・モーニング・ブリテン』に、ESA初の英国人宇宙飛行士ティム・ピーク氏が出演。「未確認航空現象」の航空機は、「もしかしたら未来人が時間旅行して来たのかもしれない」とコメントしました。

番組はピクサーの最新作『バズ・ライトイヤー』の紹介に伴い、ピーク氏を招待。そこでアメリカ政府が公表している「未確認航空現象」について、ピーク氏独自の見解を求めたのでした。

'A pilot was talking about potential time travel!'The US Government has released a report about 'unexplained aerial phenomena' that have been seen multiple times.Tim Peake explains the many theories about what is behind this. pic.twitter.com/b8Lkbxr782