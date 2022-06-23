著名アナリストKuo氏｢AirTag売れてますね、次世代モデルも開発されると思います｣

そろそろ電池交換の時期かな？

発売から既に1年以上が経過したAirTagですが、数年以内にApple（アップル）は次世代モデルを発売するかもしれません。

AirTag, which has not received much attention, has gradually grown in shipments since its release. Shipment estimations of AirTag reach about 20 mn & 35 mn units in 2021 & 2022, respectively. If AirTag shipments continue to grow, I believe Apple will develop the 2nd generation. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 19, 2022

Appleの著名アナリストとしておなじみのミンチー・クオ氏は、AirTagは大きな注目を浴びていないものの、出荷数は徐々に伸びていることを指摘。この先も順調に売れ行きが伸びたら、AppleはAirTagの次世代モデルに取り掛かるだろう、と予測しています。

次期モデルと聞くと気になるのはズバリ新機能ですが、個人的には呼び出し時の音量アップ、通信距離の改善はもちろんのこと、カラーバリエーションが増えても面白そうだなーって思いました。

あとは以前から問題視されてるAirTagを使ったストーキングの対策にも真剣に取り組んでほしいですね…。