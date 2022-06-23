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      著名アナリストKuo氏｢AirTag売れてますね、次世代モデルも開発されると思います｣

      • author はらいさん
      著名アナリストKuo氏｢AirTag売れてますね、次世代モデルも開発されると思います｣
      Image: Caitlin McGarry/Gizmodo US

      そろそろ電池交換の時期かな？

      発売から既に1年以上が経過したAirTagですが、数年以内にApple（アップル）は次世代モデルを発売するかもしれません。

      Appleの著名アナリストとしておなじみのミンチー・クオ氏は、AirTagは大きな注目を浴びていないものの、出荷数は徐々に伸びていることを指摘。この先も順調に売れ行きが伸びたら、AppleはAirTagの次世代モデルに取り掛かるだろう、と予測しています。

      次期モデルと聞くと気になるのはズバリ新機能ですが、個人的には呼び出し時の音量アップ通信距離の改善はもちろんのこと、カラーバリエーションが増えても面白そうだなーって思いました。

      あとは以前から問題視されてるAirTagを使ったストーキングの対策にも真剣に取り組んでほしいですね…。

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