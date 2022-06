WWDCでは完全スルーされたけど…AppleのARヘッドセットは2023年1月発表？

出なかったね。

今年のWWDCで、懐疑的ながらも実はみんなAR/MRヘッドセットの発表に期待してませんでした? 「realityOS」なんて噂もあったくらいですし。One More Thingでチラ見せあたりありそうな気がしていたんですが、なかったですね。ただ、来年のWWDCでは期待できるかも。

Apple(アップル)関連のリークでおなじみのMing-Chi Kuo(ミンチー・クオ)氏が、AppleのAR/MRヘッドセットの今後についてツイートしています。いわく「AppleのAR/MRヘッドセットのリリースは(2023年第1四半期から)延期されて、2023年第2四半期になると思う。原因は上海のロックダウンによる開発遅れ。今年のWWDCではAR/MRヘッドセットに触れられなかったのはそのため」

(1/2)

I believe Apple's AR/MR headset shipping date will postpone to 2Q23 (vs. 1Q23 of market consensus) because Shanghai lockdown interrupts the development. As expected, there were no clues for AR/MR headset at WWDC 2022. Here is my prediction for Apple AR/MR headset schedule.