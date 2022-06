Appleの5Gモデムチップは開発難航、23年もQualcomm製濃厚

これはリーカーの予想、信じて待とう。

数年前からApple(アップル)が自社製5Gモデムチップの開発を進めているという話は出ており、2023年にはiPhoneに搭載されるかも?な説も飛び交っていたのですが、ここにきて話が変わってきました。

[Company Update] Qualcomm (QCOM.O)



My latest survey indicates that Apple's own iPhone 5G modem chip development may have failed, so Qualcomm will remain exclusive supplier for 5G chips of 2H23 new iPhones, with a 100% supply share (vs. company's previous estimate of 20%).