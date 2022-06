アウディ、使用済みの充電池を再利用してeリクシャーを試作

アウディ印の3輪EV誕生!

電気自動車も作るAudi(アウディ)が、テストを終えた役目を終えたEV「Audi e-tron」の使用済み充電池に第二のバッテリー人生を与えるべく、インドの非営利スタートアップ企業Nunamと手を組み、3台の電動リクシャーを試作しました。

電池は古くてもまだ使えるので、捨てるなんてもったいない。それに再利用がどのように使い物になるのかという実験も兼ねています。eリクシャーに搭載されても化石燃料ではなく、日差しが強いインドで太陽光充電するのでエコです。しかも女性の就職支援のために使われる、と社会に貢献することになります。彼女たちは宅配便の仕事を始め、仲介業者を通さず独立して仕事をすることになるのだそうです。

2nd life Audi e-tron batteries are to power electric rickshaws by #Nunam in India to enable women’s economic participation. Find out more about this project of Audi Environmental Foundation.Get a test drive on @greentech_fest >> https://t.co/qpA8sHPuES#Audi#sustainabilitypic.twitter.com/o58mAFZndy