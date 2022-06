ニュージャージー州の山火事が拡大。過去15年間で最大になるかも

いろんな気象災害から逃れられる安全な場所がなくなっていきますね…。

米ニュージャージー州で発生中の森林火災は、22日までに1万3500エーカー(55平方キロ)に達し、過去15年で最大になろうかというペースだと報道されています。

日曜日にWharton State Townshipで発生したMullica River Fireは、乾燥した空気と強風の悪条件が重なったため、急速に燃え広がりました。あまりの強風に、ヘリコプターによる消火活動が困難な状況だったそうです。

Mount Hollyにある国立気象局のJonathan O’Brien氏は、「日曜日は北西からの突風のせいで火災が急速に拡大しやすくなりました」と地元メディアにコメントしています。

WILDFIRE UPDATE: Wharton State Forest – Mullica River Fire@njdepforestfire continues to make substantial progress in containing a wildfire in Wharton State Forest -Washington, Shamong, Hammonton & Mullica Townships- which has reached 13,500 acres in size and is 95% contained. pic.twitter.com/BRwO0Exo6Q