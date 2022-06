1989年版映画『バットマン』が履いていたナイキ、競売にて270万円で落札

バットマンはナイキを履いていた!

1989年の実写版映画『バットマン』で、主演のマイケル・キートンが履いていたバットマンのブーツ…実はナイキだったってご存知でした? それが映画の小道具専門の競売サイトにて、約270万円で落札されました。

ブーツは「NIKE Air Trainers」の黒をベースに改造したもの。よく見ると甲を横切るベルトや踵には「NIKE」のロゴもあり、側面にはスウォッシュもそのまま活かされているんです。

Here’s the story of how Batman got his Nikes, from Tinker Hatfield and the costumer designers who worked on the movie. You’ve never heard this one before: https://t.co/mVZaEE2GJYpic.twitter.com/S0qRLuPlyc