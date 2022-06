Jay-Zとジャック・ドーシーがビットコインアカデミーを開設

すごく意外な組み合わせだけど、おもしろそ!

起業家のショーン・カーター…と言っても誰?かもしれないですが、こちらは本名。ラッパーネームはJay-Z。はい、あのJay-ZがTwitterを辞任したばかりのジャック・ドーシーと共に、「ビットコインアカデミー」を立ち上げました。ニューヨークのブルックリンにある公営住宅団地・マーシーハウスの住居者を対象に、無料で暗号通貨に関するクラスが開催される学校です。

この学校についてJay-Zは、「僕にたくさんのことを教えてくれた場所、マーシーでビットコインアカデミーを始めます。皆さんにとっても同じように学びの多い場所となってくれることを願っています。皆さんに自立するためのツールを提供すること、そしてコミュニティが育つことをゴールとしています」とTwitterに投稿。

Shout out to @Jack. #Bitcoin Academy, starting in Marcy, a place that taught me so much, is hopefully the first of many. The simple goal is to provide people tools to build independence for themselves and then the community around them. https://t.co/4uHkCfdFZv