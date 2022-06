【ネタバレ注意】『トップガン マーヴェリック』の謎の極超音速機は、SR-71ブラックバード開発チームが製作していた

どう見てもブラックバード。そう感じた皆さまは大正解。

現在上映中の『トップガン マーヴェリック』の冒頭で登場する謎の極超音速機「The Darkstar(ダークスター)」。その製作を手掛けたのは、米空軍が実際に採用している超音速偵察機「SR-71(愛称:ブラックバード)」の開発元であるロッキード・マーティン社の極秘開発部隊、スカンクワークスでした。どうりで似ているわけだ!

同社のトップガン特設ページはこちら。8日にはツイートと併せて動画も公開されましたよ。屋根が吹っ飛ぶソニックブーム。

We partnered with @TopGunMovie to help push the boundaries of hypersonic and human performance in aviation. Get an inside look at the creation of #TopGun : Maverick’s Darkstar aircraft.

2018年5月に出たチラ見せ画像では、トム・クルーズの背後にF/A-18E/F スーパーホーネットが映っていて、「これが初代F-14トムキャットの後継なの…か? ずいぶんと旧式な…」と一時騒然となりましたが、あのホーネットについてはその後、同年11月にEntertainment Weeklyがこう報じています。

こうしてホーネットの線は消え、航空マニアの間では「別の機体って何よ?」が話題の中心になって、わずかなヒントをもとに予想合戦が繰り広げられました。

最初にSR-71っぽいと言い出したのはThe Aviationist。ヒントになったのは撮影現場の隠し撮りフォトに映っていたスーツです。首のところに輪っかがあって、これは紛れもなくSR-71やU-2などの高高度偵察機パイロットが着用するフライトスーツの派生物。もしかしてロッキードが開発中のSR-71チルドレン、SR-72なんじゃないの!?と、これまた騒然となりました。

SR-71ブラックバードは史上最速の航空機で、ミサイルをもかわす未踏の超スピードで知られます。U-2偵察機が旧ソ空域で地対空ミサイルに撃墜されパイロットが連れ去られた反省から、「9万フィート上空を高速で飛び、なおかつレーダーに感知されないステルス性を備えた超音速機」というCIAの特命を受けて、天才設計士Clarence "Kelly" Johnson率いるスカンクワークスが生み出した名機。映画のプロットに出てくる「偵察機」「超音速」「ミサイルより速い」というキーワードも大きなヒントになったみたい。

映画公開が間近になると、ロッキード・マーティン社の欧州中東アフリカ地域担当広報部長が、「トップガンではSR-71の後継、SR-72のスニークピークが見られるという噂だ。この画像を見る限り、噂は本当かもしれない。楽しみ」とツイートし、同社のCEOもLinkedInで製作協力したことを明らかにしました。予想的中というわけです。

Rumours that ‘Top Gun: Maverick’, in cinemas May 27, features a sneaky peek at what might be the @LockheedMartin SR-72, successor to super-impressive SR-71 Blackbird. This still photo from promotional materials seems to support that thinking. I can’t wait #avgeek#wingfridaypic.twitter.com/PyAak69qOj