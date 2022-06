アフガニスタンの地震、1000人を超える死者が確認される

震源地は山深く救助が難航中とのこと。

6月22日にアフガニスタン南東部で発生したマグニチュード5.9の地震で、これまでに1000人以上が死亡、1500人以上が怪我を負っていると国連が報告しています。専門家によると、死傷者はこれからも増え続けていくとされています。

地震発生の現地時刻は22日の夜中午前1時ごろ。農村部では特に土壁や木造の建物が多いため、この地震で建物の崩壊が大規模に起こっているとのこと。アメリカ地質調査所の調べで、震源地はホースト州の州都ホーストから40キロほどの山岳地帯で、マグニチュードは5.9、震源の深さは約10キロだと判明しています。震源から遠く離れたアフガニスタン、パキスタン、インドでも大きな揺れが感じられたとのこと。そして山岳地帯での大地震で、落石、地滑りなどが起こり建物の破壊被害がさらに進んでいるようです。

?️SHAKE MAP: seismic intensity scale (Mercalli) from today's 5.9 magnitude #earthquake.



?At only 10km depth, it was felt strongly in areas in red below, where damages & casualties are most likely concentrated.



?Life-saving search and rescue efforts are ongoing.#Afghanistanpic.twitter.com/5UGv6st2TW