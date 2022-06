世界一のお金持ちイーロン・マスク、YouTube Premiumには未加入

ケチなわけではないのです。たぶん。

長者番付第1位、ビリオネアの中のビリオネアであるイーロン・マスク氏。かつてのトップ、ジェフ・ベゾス氏にも皮肉めいた絡みをするマスク氏。とにかくなんでもツイートしたがるTwitter大好き(買収はどうなってるのかな?)マスク氏。お金ならあり余るほどあるのでしょうが、有料サービスに対しては慎重なようです。少なくとも、YouTube Premiumには入ってませんから。

YouTube seems to be nonstop scam ads