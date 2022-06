WWDCでのAppleの動きやいかに。GAFAMのメタバース＆XR事情をおさらい

週に100時間以上「VRChat」にログインしているユーザーがテレビで取り上げられたり、誰もが猫アバターになってにゃーにゃーするネコデースというサービスが人気を集めているなど、メタバースのブームはまだまだまだまだ続いております。

今のところ、メタバースは定義がまだあやふや。「メタバースは未来のインターネットだ」とか、ふわっとした言われ方をしている状態ではありますが、SFプロトタイピングの視点で考えると、『ソードアート・オンライン』や『サマーウォーズ』などで描かれた、多数の人がログインして話し、遊び、働き、生活できる3D CGの仮想空間が実装される未来はくるだろうなあと考えていいでしょう。

いまはまだ低解像度だけど、SoCやGPUや通信回線が高速化し大容量のデータ転送がラクになっていけばいくほど、リッチな描写の仮想空間が現実的になるから、時間の問題ですようん。

参考までに、NVIDIAがVRゲームにリアルタイムレイトレーシングの実装を実験中ですが、RTX 3090✕2枚という推奨環境に全世界が吹いたはず。自分で書いておいてなんですが、RTX 3090✕2枚のパワーが指先サイズのチップに収まり、スタンドアローンな超高解像ヘッドセットが作れる日はいつ来るんだろ。

そんなメタバースに、超巨大企業であるGoogle、アップル、Meta、Amazon、マイクロソフトことGAFAMはどう取り組んでいるでしょうか。見てみましょうか。

Googleは2008年、セカンドライフに対抗したLivelyというメタバースサービスを提供したものの、その年内中にサービスを終了させました。

2013年にARグラスのGoogle Glass、2016年にはVRプラットフォームDaydreamと、スマホ差し込み式VRヘッドセットのDaydream Viewをリリースするものの、2019年にDaydream Viewの販売を終了しています。エンタープライズ向けのGoogle Glass Enterprise Edition 2はまだ販売していますね。

仮想空間やVRに関して早い段階から興味を示し、研究開発をしていたことが伺えるGoogle。現在はProject IrisというコードネームのAR/MRヘッドセットを開発している模様。コイツがGoogle I/O 2022でチラ見せしたスマートグラスなのでしょう。普通のメガネと同じサイズ感で、高解像なMRビューができることをアピールしていましたっけ。

Google Glassは決して成功したとはいえないプロダクトでしたが、GoogleはAR/MR領域に勝ち筋があると判断したのでしょうか。

GAFAのなかで、メタバース&XRにもっとも積極的なのがMetaです。ご存知、Quest 2はスタンドアローンなVRヘッドセットとして圧倒的な人気を誇る名プロダクト。コイツでVRを初めて、メタバースサービスにログインしたという方も多いはず。3万円台で購入できるガジェットすべて並べても、新しい体験ができるランキングで間違いなく1位を獲る逸材です。

メタバースサービスに関しても、「Horizon Worlds」をはじめとした3つのサービスを展開しています。Horizon Worldsはユーザーが作成したバーチャルファッションなどのアイテムを販売できる仕組みをテストしており、メタバース内経済圏を立ち上げようとしていますね。「メタバースって結局おもちゃみたいなもの。なんの生産性もないじゃない」と言わせないようにしているともいえます。

