『原神』がGeForce NOWに来るぞー！Macでも！『原神』が！できるぞー！

もしかしたらテレビでもプレイできちゃう?

クラウドゲーミングサービス「GeForce NOW」に『Fortnite(フォートナイト)』がやってくるというニュースがありましたが、同作に負けないくらい人気のゲーム『原神』も、GeForce NOWに対応すると発表がありました。2022年6月23日よりプレイ可能になるとのこと。

『原神』が GeForce NOW Powered by SoftBank に年内対応予定!

お待ちください!



GeForce NOW Powered by SoftBank の登録はこちら👉https://t.co/DptDucaXl7#原神#Genshin#GeForceNOW#クラウドゲームpic.twitter.com/QydiUWVBwO