iOS 16ではAirPodsの設定画面に簡単にアクセスできるようになるよ

細かいけどうれしいアップデート。

iOS 16ではiPhoneのフロントカメラを使って自分好みの空間オーディオを設定できるようになるAirPodsですが、ついに設定画面も簡単にアクセスできるようになります。

No AirPods app on #iOS16, but we do get a new more prominent page inside of Settings, where possibly somewhere down the line it allows for easier software updates. pic.twitter.com/x2G05jL52x