iOS 16、みんなが試せるパブリックベータは7月に登場…かも！

わりとすぐ!ですよ。

WWDC 22で発表されたiOS16。現在は開発者向けのクローズドなベータテストとなっていますが、これまでの例から漏れなければ、開発が進むことで誰でも試せる「パブリックベータ」が配布されます。

じゃあ、いつ?いつ新機能を試せるの?

ですよね。Appleの情報に精通したBloombergのマーク・ガーマン(Mark Gurman)記者によると…。

For those wondering where iOS 16 beta 2 is, the public beta (developer beta 3) should be out the week of July 11. So, based on past history, I’d guess that beta 2 is next week, with beta 3 to follow 2 weeks after that.