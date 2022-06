Apple、新機能｢ステージマネージャー｣はM1チップ搭載iPad限定と説明

うちの第4世代iPad Airじゃ使えないかぁ…。

色んなアプリをマルチウィンドウ的に表示できる「それだよユーザーが望んでいたのはぁ!」な、iPad OS16の新機能「ステージマネージャー」。もしかしてM1搭載iPadでしか使えないのではとウワサされていましたが、どうやらその通りになりそう。

I asked Apple about Stage Manager on the iPad as well, and here’s what they said:



(Full text in ALT image description) https://t.co/m8ceA7qKtJpic.twitter.com/XttErFPeS5