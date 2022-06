iOS16はJoy-ConとProコン対応！ 遊びの幅、広がりそう？

スマホって今やゲームデバイスでもあるしね!

iPhoneにはPS4/5やXboxシリーズのコントローラーを接続できますが、iOS 16ではニンテンドースイッチ用コントローラーも使えるようになりそうです。

!!! iOS 16 natively supports Nintendo Switch Pro Controllers!!



Can confirm they work perfectly with Delta 😍 pic.twitter.com/p8u1sdjvTt