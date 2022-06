大画面のiPadが欲しい！ もしかしたらM2搭載14.1インチのiPadが出るかもしれません

これはそそられる。

僕はかねてから、「13インチクラスのタブレットが欲しい」と思っていました。12.9インチのiPad Proでもいいんですけど、もう一声! 13インチ以上! というのが希望なので、購入は見送っていました。

でも、もしかしたらその希望が叶っちゃうかも。リーカーのMajin Bu氏によると、14.1インチでM2チップ搭載のiPadが開発中なのだとか。

Most likely it will be presented together with the airports in the October / November event. As usual don't take this news too seriously, however considering the new developments from Apple I think they are true