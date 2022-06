iPadOS 16の外部ディスプレイ出力は｢iPadどこにつなげる？｣が設定できてMacみたい！

ほんと、Macみたいになりそうだよ!

iPadOS 16では、アプリのウィンドウサイズを自由に変更できたり、macOS 16の新機能であるステージマネージャーにも対応したり、外部ディスプレイ接続時のフルスクリーン操作に対応したり。もうそれMacじゃん!な進化が確認できましたが、その続報。

どうやら、ディスプレイのどこと画面を繋げる?といった指定もできるみたいなんです。

This is how you chose orientation in the beta, seems to be fixed to 4 pre-defined locations around the display. pic.twitter.com/D7WmRGkMEf