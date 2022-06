iPhone 14のバッテリー、劇的な増量はなしかも？

あっても、微増…くらいな肌感。

今秋発表が予想されるiPhone 14シリーズ。そのバッテリー容量に関する情報がリーカーによって伝えられています。

iPhone 14 series battery capacity, note that this is not confirmed.

14 3279 mAh

14 Max 4325 mAh

14 Pro 3200 mAh

14 Pro Max 4323 mAh

