オートフォーカスにも対応。Phone 14のフロントカメラは、格段に良くなるかも

まぁ、セルフィーしないんですけどね!

Apple(アップル)情報のリークでおなじみのミンチー・クオ氏によると、次のiPhone 14のフロントカメラは今までで格段に進化したものになるそう。その裏付けは、サプライヤーが変わったから。

iPhoneのパーツ製造には世界中のメーカーが携わっています。カメラセンサーならSony(ソニー)、レンズなら台湾のGenius Electronic Optical(ジーニアス・エレクトロニク・オプティカル)とLargan Precision(ラガン・プレシジョン)といった具合。こうしたメーカーはサプライヤーと呼ばれています。

今年、AppleはLG Innotek(LGイノテック)とCowell(コーウェル)をパートナーに迎えました。この2社は前面カメラモジュールの製造を担当するそう。どうやら中国のサプライヤーからの供給が取り消しになったことが原因のようです。

(1/6)

A Korean media reported in late May that LG Innotek's shipment schedule for iPhone front camera had started earlier from 2H23 iPhone 15 to 2H22 iPhone 14 due to a Chinese maker's quality problems recently. Many media quoted this report in the past two weeks.