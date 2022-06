ジャック・ドーシーがWeb3どころかWeb5を生きている件

Web5キテル。

Web3という言葉、最近ますます聞きます。分散型インターネット時代だと言われていますが、まだWeb3ってイマイチよくわからないという人の方が多いと思います。そんな世間の理解進行はなんのその、ジャック・ドーシー氏はすでにWeb5に突入しました。

ジャック・ドーシー氏といえば、Twitter共同創設者として知られていますが、2021年にTwitter CEOを退き、今はBlock(元Square)のCEOとして活動しています。仮想通貨、特にビットコインの熱烈な支持者としても有名で、現在そっち方面にフルコミット中。そのドーシー氏が、ビットコイン関連会社TBD(Block傘下)にて、新たなプロジェクトとして立ち上げたのがWeb5。

さて、Web5とは…。Web3ではできないことを実現するものであり、真の分散型インターネットなんだそう。TBDが提供するDecentralized Web Platformにて、開発者キットを使いIDやデータストレージを「decentralized=分散」するオプションを作るアプリやウェブノードを創り出すことができるそうです。

this will likely be our most important contribution to the internet. proud of the team. #web5



(RIP web3 VCs ?)https://t.co/vYlVqDyGE3https://t.co/eP2cAoaRTH