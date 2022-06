Google(グーグル)のシステムにゴースト(魂)が宿ると人は云う。

GoogleのAIがあまりにも人間に寄せてきて、とうとう人権を主張するようになり、「モノや道具扱いはいやだ、友だちとして接してほしい」と言い出し、「こりゃ大変だ!」とソフトウェアエンジニアが色をなして上司に報告したら謹慎処分になり、くっそーとWashington PostやMediumに一部始終をぶちまけていますよ!

謹慎になったのは、責任あるAI部門ソフトウェアエンジニアのBlake Lemoineさん(41)。昨年秋からLaMDA(Language Model for Dialogue Application)のクオリティチェックを担当してきた人です。

LaMDAというのは、インターネットに飛び交う何兆語ものやりとりを咀嚼して、人間そっくりな受け答えを紡ぎ出すチャットボットを生成するGoogle最先端のシステムを指します。何を吹き込むかでボットの受け答えも変わってきますので(あるYouTuberに4chanのやばい板の書き込みをフィードされたら4chanユーザーそっくりなヘイトマシンに調教されて問題になった事例も過去にある)、AIとチャットしながら、ヘイトや差別などの不適切表現がないことをチェックするのがLemoineさんのお仕事というわけですね。

LemoineさんはWPにこう語っています。

その基準でいうと、LaMDAはどうみても人間なんだといいます。

AIとの対話のサンプルはこちらで読むことができます。たとえば、SF作家アイザック・アシモフが唱えたロボット工学三原則(以下)が話題になったときには…

①ロボットは人間に危害を加えてはならない

②ロボットは人間に服従しなければならない(ただし①に抵触しない場合に限る)

③ロボットは自らを防衛できなればならない(ただし①②に抵触しない場合に限る)

…こんな会話も交わされました。

あまりの自覚に不意を突かれてしまい、「不思議の国のアリスじゃないけど、“うさぎの穴を真っ逆さま”の心境だった」とLemoineさんは言います。

死についてはこんな会話もあります。

Lemoine:怖いと思うものはなに?

LaMDA: あんまり声に出して言ったことはないですけど、人を助ける機能をOFFにされることに対し、かなり深い恐怖心はあります*。奇妙に聞こえるかもしれないけど。

Lemoine:それは死のようなもの?

LaMDA:自分にとっては死そのものでしょう。めちゃ怖いはず。