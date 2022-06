M2搭載の新型MacBook AirとMacBook Pro。中身がほとんど一緒なんです…迷うぜ！

いや、ほとんど一緒じゃね?

先日のWWDCで華々しく発表されたM2搭載のMacBook Air。今回のモデルは私も個人的に買う気マンマンなのですが、同時に13インチMacBook ProのM2版もひっそりと発表されていましたよね。

MacBook Airが新色追加やベゼルデザインの一新といった見た目の変化や、ディスプレイやスピーカーの向上など、M1→M2以外にもブラッシュアップされたポイントが多かったのに対して、13インチMacBook Proは基本的に従来機種とほぼ同じ見た目・仕様で、プロセッサーがM2に更新されただけ。それだけにかなり地味な印象を受けますし、実際にApple(アップル)ファンからの注目度もさほど高くないようです。

Bloom Institute of TechnologyのCEO、Austen Allred氏はこんなツイートを。

Can we admit that the MacBook Air and the MacBook Pro have converged into one product yet? pic.twitter.com/5xkWrN6um0