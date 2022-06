Macの上にiPhoneを乗せるためのマウント。3Dプリンターがあれば出力できます

Belkin待たなくてもいいやつですか?

macOS Venturaの新機能としてiPhoneをWebカメラにするドッキングシステム「連係カメラ」が予告されています。これにはディスプレイの上にiPhoneを固定するためのマウントが必要になり、Belkinなどのサードパーティからも登場が予告されています。

…でも、市販はきっとOSの公開後、きっと秋。

というわけで、今すぐ試したい!というデベロッパーのために、有志によって3Dプリンターで出力できるモデルが公開されましたよー。

Designed and printed a Continuity Camera mount for my iMac Pro.



Will modify it for a MacBookPro tomorrow



3D print files: https://t.co/WvvWfmvO3E

Github repo: https://t.co/ZckfVPO6pu



No need to wait for Belkin or whoever is making the actual 3rd party mount. pic.twitter.com/vuOoAZlSUc