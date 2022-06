macOS 13ではTime MachineがiCloud Driveと統合されるかも？って、いったい何TB求めるんですかァ!?

ムリムリ、そんなの入るわけないよ!

話聞くだけでちょっと無理筋では?みたいな感想を抱いちゃうんだけど、可能性のひとつとして。

リーカーのMajin Bu氏が手に入れた情報によると、macOS 13ではiCloud DriveにMacのバックアップシステムであるTime Machineが統合されるとのこと。

According to what is reported by my source l on macOS 13 there should be a version of Time Machine (Mac backup system) completely redone, integrated with iCloud Drive. In addition, Apple is expected to introduce new AirPorts in November #Apple#AppleRumor