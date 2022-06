現行MacBook Airの出荷日が3週間後に。これは新モデルリリースの予兆？

予兆ってやつ?

Apple(アップル)の開発者向けカンファレンス、WWDC。いよいよ週明けの6月7日と開催が近づいてきて、今回は何が発表されるのか?と業界関係者からApple信者までかなり浮き足立っている様子が伺えます。ほぼ発表確実なiOS 16を筆頭に、MacやApple Watch向けの新OSに注目が集まる一方で、やはり気になるのは新しいハードウェアの発表。特にMacBook Airは、M2チップを積んでデザインも一新された新モデルがリリースされるのではないか?との噂が絶えません。

そんな噂を後押しするように、アメリカのApple Storeでは、現行MacBook Airの出荷日がかなり伸びている模様です。BloombergのMark Gurman記者はこんなツイートを。

Of the regular M1 Macs, the MacBook Air is the only line showing any shipping delay (besides one iMac configuration) pic.twitter.com/euqzxG78IL