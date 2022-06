続く経営不振… Netfixがさらに300人を解雇

サービス愛用者として、早い回復を希望いたします。

Netflix窮地の時は続く。2022年第1四半期省益報告で会員数が初めて減少し、業績不振からリストラが始まりましが、その流れがさらに加速。Netflxが新たに約300人を解雇したことがわかりました。216人はアメリカとカナダ、53人はヨーロッパ、17人はラテンアメリカの社員ということです。

米報道によれば、共同CEOのリード・ヘイスティングス氏とテッド・サランドス氏は、社内に向け「利益成長が奮わないということをもっと早期に予想できていれば、段階的にビジネスの舵取りができていたと思うと悔やまれる」という内容のメッセージを発信。

解雇に関してNetflix担当者は以下のコメントを発表しています。「非常に残念なことですが、本日付で約300人の社員を解雇いたしました。ビジネスに大規模な投資を続ける一方、スローな利益成長率の範囲内でコストを抑えるための決断を行いました。」

解雇発表をうけ、その前日にツイートされたオリジナルドラマに関するポストが、とても皮肉な形になってしまって全然笑えないです…。

「このシーズンを生き残れない人がいるって噂聞きました」

And it’s killing me not to tell you... pic.twitter.com/afkyPHqwfi