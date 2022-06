新型MacBook AirはWWDCで発表？ 新色でブルーが追加されるかも #WWDC22

期待しちゃうよ?期待しちゃうからね?

いよいよ今夜、日本時間6月7日(火)午前2時から始まるWWDC 2022。iOSやwatchOS、macOSなど各Apple(アップル)製品の最新OSのお披露目はもちろんのこと、今年は新型MacBook Airの登場にも大いに期待できそうです。

The much-reported idea of the new MacBook Air coming in a range of “several colors” is probably exaggerated. Right now it comes in space gray, silver and gold. I wouldn’t expect more than those colors (though the new gold will be more champagne like) plus my favorite iMac color. pic.twitter.com/vYl56FOikg