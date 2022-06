噂の大画面MacBook Air、15.2インチでProMotionなしの可能性

はい!その方向でお願いしたい!

と、心の底からそうであってほしいと祈りを捧げています。そう、開発が噂されている15インチMacBook Airです。

まだ開発しているらしいよ?という可能性の話しですが、ディスプレイサプライチェーンのアナリストRoss Young(ロス・ヤング)氏はその仕様についても言及しています。

And as we previously indicated, the 15" MacBook Air is 15.2". It won't have ProMotion or MiniLEDs.