Nothing phone (1)が100台先行オークション！ シリアルナンバー刻印ありの限定モデルだ！

Nothingのファーストスマホ。

7月12日に発表されるNothing初となるスマートフォンphone (1)。デザイン全容が明らかになり、テンションがさらにあがったところで、公式からこの発表。100台限定の先行販売です。

Your first chance to buy phone (1). 21-23 June.

Limited edition #the100 units, laser engraved from 1 to 100. Only on StockX: https://t.co/is6LgzVoclpic.twitter.com/M3ywtuSsZn