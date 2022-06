最高時速8kmらしいので、暴走してもダッシュで逃げられそうです。

人型ロボット「Optimus(オプティマス)」を開発しているテスラが、このロボットのプロトタイプが動く可能性があるということで、Tesla AI Dayを9月末に延期して開催すると発表しました。

Tesla AI Day pushed to Sept 30, as we may have an Optimus prototype working by then