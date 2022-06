24型iMacと自然に合体するSSD内蔵ドッキングステーション。キーボードにピッタリ重なり美しい

違和感ゼロで純正品みたい。

Apple(アップル)製品の周辺機器を作るSATECHIが、2021年型の24インチiMacと自然に融合するドッキングステーション「USB-C SLIM DOCK FOR 24” IMAC」を作っています。足元に被せるように置き、キーボードがピッタリ重なるサイズで美しい仕上がりです。

Featuring a built-in NVMe SATA enclosure and six essential ports, our USB-C Slim Dock gives exactly what 24” iMac users need- more data storage and easy access to peripherals 🖥Explore features here: https://t.co/xS6VEV40qzpic.twitter.com/zxvKa77ZJI