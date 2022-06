もふもふわんこが大集合！テック業界CEOの愛犬たち

もふもふわんこ特集。

テック企業の大物たちの愛情を一心に受けるペット。リアルビッグボスをボスにもつわんこをSNSからまとめてみました。

ジェフ・ベゾス

わんこの名前:ルナ(Luna)

犬種:オールド・イングリッシュ・シープドッグ(Dog Scannerアプリ調べ)

飼い主のお仕事:Amazon創設者、Blue Origin CEO

スティーブ・ウォズニアック

Our new family with Zelda and Ziggy. (at @TeslaMotors in Rocklin, CA) https://t.co/Dxb4WGPxjHpic.twitter.com/A7dqqwf8hk — Steve Wozniak (@stevewoz) July 1, 2016

わんこの名前:ジギー(Ziggy)とゼルダ(Zelda)

犬種:ビジョン・フリーゼとウエスト・ハイランド・ホワイト・テリアのミックス(Dog Scannerアプリ調べ)

飼い主のお仕事:エンジニア、Apple共同創設者

ウォズはたくさんの犬を飼っていますが、名前がわかったのはこの2匹のみ

イーロン・マスク

わんこの名前:フローキ(Floki)

犬種:しば犬

飼い主のお仕事:Tesla&SpaceXのCEO、Neuralink共同創設者

マーク・ザッカーバーグ

わんこの名前:ビースト(Beast)

犬種:ハンガリアン・シープドッグ

飼い主のお仕事:Meta創設者&CEO

ダニエル・スチュワート・バターフィールド

わんこの名前:ビジー(Busy)とレニー(Lenny)

犬種:不明、ビジーはプードルミックス?(Dog Scannerアプリ調べ)

飼い主のお仕事:Slack CEO

ブライアン・チェスキー

わんこの名前:ソフィー(Sophie)

犬種:ゴールデンシェパード

飼い主のお仕事:Airbnb CEO

サンダー・ピチャイ

わんこの名前:ジェフリー(Jeffree)

犬種:ラブラドール(Dog Scannerアプリ調べ)

飼い主のお仕事:Alphabet CEO

エヴァン・シュピーゲル

わんこの名前:テディ(Teddy)

犬種:雑種(Dog Scannerアプリ調べ)

飼い主のお仕事:Snap CEO

正確には2017年に結婚したミランダ・カーの愛犬。

ケヴィン・サストロム

わんこの名前:ドリー(Dolly)

犬種:ゴールデン・レトリバー

飼い主のお仕事:Instagram共同創設者

スーザン・ウォシッキー

わんこの名前:不明

犬種:雑種(Dog Scannerアプリ調べ)

飼い主のお仕事:YouTube CEO

マーク・ベニオフ

Koa. Salesforce Chief Love Officer. March 23, 2000 to Sept 1, 2017. May his memory be a blessing. Photo at Salesforce HQ in 2001. pic.twitter.com/uK1ICEbkDe — Marc Benioff (@Benioff) September 2, 2017

わんこの名前:コア(Koa)

犬種:ゴールデン・レトリバー

飼い主のお仕事:Salesforce CEO

コアはSalesfoceのCLO(Chief Love Officer)として、ベニオフ氏に溺愛されていましたが、2017年、17歳で他界

おまけ

ジェフ・ベゾス氏はもう1匹飼っているようです。

Taking my new dog for a walk at the #MARS2018 conference. #BostonDynamicspic.twitter.com/vE6CXrvV3o — Jeff Bezos (@JeffBezos) March 19, 2018