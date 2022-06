次のモバイルチップ｢Snapdragon 8 Gen 2｣は、4種類のコアを搭載する？

電動ひげ剃り機みたいな進化してません?

つい先日、Qualcommから最新のモバイルチップ「Snapdragon 8+ Gen 1」と「Snapdragon 7 Gen 1」が発表されたばかりですが、その次世代となる「Snapdragon 8 Gen 2」のウワサが早くも出回っています。この業界の進化、早すぎる…!

9to5Googleによると、「Snapdragon 8 Gen 2」はコードネーム「Kailua」として現在開発中らしく、TSMCにより4nmプロセスで製造されるとのこと。「Snapdragon 8+ Gen 1」も4nmだと言われていますね。

興味深いのは、CPUコアのレイアウトが一新された点。例えば「Snapdragon 8+ Gen 1」は、以下のようなコアレイアウトになっています。

クロック周波数に違いはあれど「Snapdragon 8 Gen 1」もこれと同じ、1+3+4構成。ですが、「Snapdragon 8 Gen 2」ではこうなるそうですよ。

Snapdragon 8 Gen 2



1x Cortex-X3

2x Cortex-A720

2x Cortex-A710

3x Cortex-A510



It will be interesting to see the configuration of the Dimensity 10000 and Exynos 2300 pic.twitter.com/vXHssqFlMp