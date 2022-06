いや、ホント何だろ?

Twitterで、ソニーがなにやら匂わせツイートを投稿しています。

用意されたリンクに飛んでみるも、同じく「Find Your New ZONE」というフレーズと日時(日本時間:2022年6月29日(水)10時)。そしてハッシュタグ。うーん、なんだろこれ?

ヒントとなりそうなのは、「#glhf」でしょうか。

これがオンラインゲームでよく見られる挨拶「good luck, have fun」だとするならば、ひょっとしたらゲーミング系? 「Find Your New ZONE」も含めるとしたら、VR的要素も加わってくるかも?

うーん、楽しみすぎる! とりあえずカレンダーに予定突っ込んでおきましょう! 6月29日ね!