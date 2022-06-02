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      『ストレンジャー・シングス』×タイメックスのコラボ時計。よく見ると逆さ文字盤と蓄光が…!!

      • author 岡本玄介
      『ストレンジャー・シングス』×タイメックスのコラボ時計。よく見ると逆さ文字盤と蓄光が…!!
      Image: TIMEX

      夜になったら裏側の世界へ…。

      80年代から定番だった腕時計のTIMEX（タイメックス）が、Netflixドラマ『ストレンジャー・シングス』とコラボし、シーズン4配信開始に合わせて3本の｢タイメックス×ストレンジャー・シングス・コレクション｣をリリースしました。パっと見は普通の腕時計ですが、蓄光やバックライトが光ると…？

      劇中のキャラたちも着用していた

      シーズン4でルーカスが着用しているのと同じモデル｢Timex Camper x Stranger Things 40mm Fabric Strap Watch｣は、よく見ると文字盤の数字がすべて逆さま！ さらに蓄光塗料で口を開けたデモゴルゴンが浮かび上がります。

      デジタルの｢Timex Atlantis x Stranger Things 40mm Resin Strap Watch｣は、ホッパーが着用していたモデル。ですが、コラボ版はフェイスに裏側の世界の触手／蔦が描かれ、バックライトでマインド・フレイヤーのシルエットが浮かび上がります。

      ステンレス製のデジタル腕時計｢Timex T80 x Stranger Things 34mm Stainless Steel Bracelet Watch｣は、少年たちが自転車に乗って満月の下を走る姿が描かれています。全体的に赤いのは、やはり裏側の世界にいるのでしょうか？ バックライトはドラマのロゴが光るようになっています。

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      Image: TIMEX

      午後3時は数字が反転

      デジタルの2本はテーマ曲をアラームに設定することができ、15時になると3の文字が20秒間逆さまに反転するギミックがあります。いずれも89ドル（約1万1600円）ですが、それぞれに良さがあるのでまとめて買っちゃいましょう。

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      https://www.gizmodo.jp/2022/05/stranger-things-xbox-series-x.html

      Source: Twitter via TIMEX (1, 2, 3, 4, 5) via MIKE SHOUTS

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