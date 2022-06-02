『ストレンジャー・シングス』×タイメックスのコラボ時計。よく見ると逆さ文字盤と蓄光が…!!

夜になったら裏側の世界へ…。
80年代から定番だった腕時計のTIMEX（タイメックス）が、Netflixドラマ『ストレンジャー・シングス』とコラボし、シーズン4配信開始に合わせて3本の｢タイメックス×ストレンジャー・シングス・コレクション｣をリリースしました。パっと見は普通の腕時計ですが、蓄光やバックライトが光ると…？
It's time. 🙃See you in the Upside Down.˙uʍop ǝpᴉsdn ǝɥʇ uᴉ noʎ ǝǝSOur Timex x Stranger Things collection is now available on https://t.co/kaUw38pUhr.#StrangerThings#Season4#UpsideDown#Netflix @strangerthingstv @netflixpic.twitter.com/gijgcWLBme— Timex (@timex) May 27, 2022
劇中のキャラたちも着用していた
シーズン4でルーカスが着用しているのと同じモデル｢Timex Camper x Stranger Things 40mm Fabric Strap Watch｣は、よく見ると文字盤の数字がすべて逆さま！ さらに蓄光塗料で口を開けたデモゴルゴンが浮かび上がります。
“What is ‘Friend’?”Answer: Someone who watches the entire Stranger Things Season 4 Vol. 1 with you.Our Timex x Stranger Things collection is now available on https://t.co/kaUw38pUhr.#StrangerThings#Season4#UpsideDown#Netflix @strangerthingstv @netflixpic.twitter.com/7rauV7dvLW— Timex (@timex) May 28, 2022
デジタルの｢Timex Atlantis x Stranger Things 40mm Resin Strap Watch｣は、ホッパーが着用していたモデル。ですが、コラボ版はフェイスに裏側の世界の触手／蔦が描かれ、バックライトでマインド・フレイヤーのシルエットが浮かび上がります。
We’ll meet you in Hawkins.Our special-edition Timex Atlantis x Stranger Things watch features our INDIGLO® backlight with a hidden image and a customized alarm that plays the Stranger Things melody. https://t.co/VTxqMWb9yL#StrangerThings#Netflix @strangerthingstv @netflixpic.twitter.com/h2lTyJlOK5— Timex (@timex) May 29, 2022
ステンレス製のデジタル腕時計｢Timex T80 x Stranger Things 34mm Stainless Steel Bracelet Watch｣は、少年たちが自転車に乗って満月の下を走る姿が描かれています。全体的に赤いのは、やはり裏側の世界にいるのでしょうか？ バックライトはドラマのロゴが光るようになっています。
午後3時は数字が反転
デジタルの2本はテーマ曲をアラームに設定することができ、15時になると3の文字が20秒間逆さまに反転するギミックがあります。いずれも89ドル（約1万1600円）ですが、それぞれに良さがあるのでまとめて買っちゃいましょう。
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https://www.gizmodo.jp/2022/05/stranger-things-xbox-series-x.html