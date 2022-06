『ストレンジャー・シングス』×タイメックスのコラボ時計。よく見ると逆さ文字盤と蓄光が…!!

夜になったら裏側の世界へ…。

80年代から定番だった腕時計のTIMEX(タイメックス)が、Netflixドラマ『ストレンジャー・シングス』とコラボし、シーズン4配信開始に合わせて3本の「タイメックス×ストレンジャー・シングス・コレクション」をリリースしました。パっと見は普通の腕時計ですが、蓄光やバックライトが光ると…?

劇中のキャラたちも着用していた

シーズン4でルーカスが着用しているのと同じモデル「Timex Camper x Stranger Things 40mm Fabric Strap Watch」は、よく見ると文字盤の数字がすべて逆さま! さらに蓄光塗料で口を開けたデモゴルゴンが浮かび上がります。

デジタルの「Timex Atlantis x Stranger Things 40mm Resin Strap Watch」は、ホッパーが着用していたモデル。ですが、コラボ版はフェイスに裏側の世界の触手/蔦が描かれ、バックライトでマインド・フレイヤーのシルエットが浮かび上がります。

We’ll meet you in Hawkins.Our special-edition Timex Atlantis x Stranger Things watch features our INDIGLO® backlight with a hidden image and a customized alarm that plays the Stranger Things melody. https://t.co/VTxqMWb9yL#StrangerThings#Netflix @strangerthingstv @netflixpic.twitter.com/h2lTyJlOK5 — Timex (@timex) May 29, 2022

ステンレス製のデジタル腕時計「Timex T80 x Stranger Things 34mm Stainless Steel Bracelet Watch」は、少年たちが自転車に乗って満月の下を走る姿が描かれています。全体的に赤いのは、やはり裏側の世界にいるのでしょうか? バックライトはドラマのロゴが光るようになっています。

午後3時は数字が反転

デジタルの2本はテーマ曲をアラームに設定することができ、15時になると3の文字が20秒間逆さまに反転するギミックがあります。いずれも89ドル(約1万1600円)ですが、それぞれに良さがあるのでまとめて買っちゃいましょう。