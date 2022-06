干ばつのせいで、イタリアでは第二次世界大戦時の沈没船が姿を現す

イタリア最長の川の水位が異常なほど低下したため、沈没していた第二次世界大戦時の艀(はしけ)が姿を現しました。

Zibelloという艀が出現したのは、イタリア北部の村グアルティエーリ近くの水域。この船は第二次世界大戦中には木材を運ぶために使われ、1943年に沈没したとAP通信は報じています。ガーディアン紙の報道によれば、これまでポー川の水位が低かった時には船の船首部のみが見えていたそうですが、今年は、船体の大部分が水上に出てしまっている状態です。

下記ツイート動画の20秒あたりで確認できます。

The largest river in northern Italy is starting to dry up, as the region grapples with the worst drought the country has seen in 70 years. https://t.co/Hq5I1ET1GCpic.twitter.com/U2fq4AzLzc