今年のWWDCの発表内容は、クレイグ・フェデリギ氏によってぜんぶリーク済みでした

フェデリギさんって、こういうウッカリミスしちゃいそうな気もするし、すべて計算のあざとかわいいキャラな気もするし…。

来週開催されるAppleのWWDC 2022。開発者向けで主にソフトの発表会ではありますが、近年ハードの話もあるので、何かでるかなと期待はしています。アップルの次期プロダクトについては、1年中噂が絶えませんが、まさか中のエライ人がこんなに堂々とリークしていたなんて。

こちら、クレイグ・フェデリギ氏のうっかりがっつりリークシーンです。

Everyone are trying to guess what Apple will announce at #WWDC22 but y’all are forgetting that Craig leaked it all during last year’s keynote. pic.twitter.com/kPnoLQugUa