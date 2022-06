好きなだけ書いて良いんだよ。

以前「Twitterが長文記事をテストしているらしい」という話題が上がりましたが、その続報。Twitterより正式にテスト中であることが発表されました。

機能名は「Notes」、どんな機能になるのか?ってのは、公式の投稿を見て。

✨ Introducing: Notes ✨



We’re testing a way to write longer on Twitter. pic.twitter.com/SnrS4Q6toX