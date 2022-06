｢時間なかった！｣初代iPhoneにコピペ機能がなかったぶっちゃけすぎる理由

うんうん、わかるわかる。

元Appleのソフトウェアエンジニアであるケン・コシエンダさんが、初代iPhoneの開発秘話をTwitterで語っています。コシエンダさんは、2001年から15年ほどAppleに在籍し、iPhoneのテキスト自動修正を開発した人物。ブラウザSafariや初代iPhoneに深く関わっており、初代発売から15年たった今、Twitterで開発エピソードを披露しています。その中でも特に興味深いのが、なぜ初代iPhoneにはテキストコピペ機能がなかったのかという話。答えは簡単で、時間がなくてそれどころじゃなかったから!

The original iPhone didn’t have cut/copy/paste. Infamous! The quickest explanation is that I didn’t have time to do it right. I had too much keyboard, autocorrection, and text system work to do. The design team didn’t have time either. So we passed on the feature for 1.0. https://t.co/SLncIxohkk