ゲーム機が壊れちゃう。暑すぎてゲームを外でプレイできなくなるかも

炎天下でのゲーム、人もゲーム機もダメになっちゃう。

最近暑すぎませんか? 8月の夏本番になったらどうなることか…と心配しているのは私たちだけではありません。ゲーム会社も同じく気温上昇でゲーム機がダメになってしまうんではないかと心配しています。特にヨーロッパでは歴史的な暑さを連日記録していて、ゲーム会社のValveはカスタマーに対して手に持つタイプのコンソールが熱くなりすぎると止まったり遅くなってしまう恐れがあると注意を促しています。Valve社はTwitterで、携帯ゲーム機のSteam Deckは通常0度から35度でプレイするようにと警告。内蔵されているクーリングシステムがそれ以上の温度の場合機能せず、故障を防ぐためにガジェットの動きが遅くなるようになっているとのこと。

For our friends in the midst of a heatwave, a quick note about Steam Deck in high temperatures. Steam Deck performs at its best in ambient temperatures between 0° and 35° C. If the temperature gets higher than this, Steam Deck may start to throttle performance to protect itself.